UFC пока еще не прислал Волкову контракт на бой против Гана

Александр Волков пока еще не заключил контракт на проведение поединка против француза Сирила Гана.

Об этом сообщил тренер российского бойца Тарас Кияшко в интервью для Tele-sport.ru:

«А кто назначил бой? UFC ничего не объявлял. Официального анонса не было. Нам предложили провести бой с Ганом, но контракт не получали. На данный момент мы находимся в готовности. Возможно, соперником будет француз».

Ранее СМИ сообщали, что Волков и Ган сразятся в Лас-Вегасе 27 июня, и их поединок станет главным событием очередного турнира серии UFC Fight Night.

30-летний Ган провел восемь поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал восемь побед.