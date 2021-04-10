Сехудо объявил, что подерется с Мейвейзером

Американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо объявил на своей странице в Инстаграм о том, что проведет бой с боксером Флойдом Мейвейзером.

Сехудо был чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весах, пока не объявил о завершении карьеры. Но в марте спортсмен объявил о своем возвращении в спорт. Всего за свою карьеру в смешанных единоборствах он одержал 16 побед в 18 боях, также Сехудо является Олимпийским чемпионом-2008 в вольной борьбе.

Мейвейзер - непобежденный боксер-профессионал (всего за карьеру провел 50 боев), чемпион в нескольких весовых категориях и организациях, также выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх 1996 года.