Веттори хочет провести еще один бой с Адесаньей

Итальянский боец ММА Марвин Веттори после победы над американцем Кевин Холландом выразил готовность провести поединок с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Исраэлем Адесаньей.

Отметим, что в 2018 году соперники встречались между собой – тогда раздельным решением судей победил Адесанья.

– В следующем бою я хочу биться с Адесаньей. Думаю, было бы здоровье подраться с ним в октябре. Я считаю, что заслуживаю этого. У меня самая длинная серия побед, и я хочу взять этот титул, – сказал Веттори после боя с Холландом.

В своей карьере 27-летний Веттори одержал 17 побед и потерпел четыре поражения. Один поединок завершился вничью. В последних пяти боях спортсмен не проиграл ни разу.