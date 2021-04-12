Бикрев защитил титул чемпиона AMC Fight Nights, нокаутировав Дазаева

В главном поединке турнира AMC Fight Nights 100 россиянин Дмитрий Бикрев одержал победу над бойцом из Казахстана Гайти Дазаева.

Бой был остановлен в третьем раунде после серии ударов Бикрева. Дмитрий победил техническим нокаутом и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights в полусредней весовой категории.

У Бикрева 12 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах, а один из его поединков был признан несостоявшимся.

У Дазаева теперь 10 побед и четыре поражения.

В со-главном поединке вечера азербайджанец Нариман Аббасов защитил чемпионский титул в легком весе, одержав победу над представителем России Шамилем Амировым техническим нокаутом. Их бой также был остановлен в третьем раунде.