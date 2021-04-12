Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказывается жертвовать деньги на благотворительность

Дастин Порье обвинил Конора Макгрегора в том, что ирландец пообещал пожертвовать деньги в его благотворительный фонд, но после январского поражения не торопится приступать от слов к делу.

«Конор, ты обещал сделать пожертвование в мою благотворительную организацию, но сразу после январского поединка все представители твоей команды куда-то резко пропали. Скоро увидимся. 10 июля ты заплатишь за все!» – цитирует RT заявление, которое Порье опубликовал в своем твиттере.

10 июля Порье и Макгрегор проведут уже третий своей поединок. 27 сентября 2014-го Конор нокаутировал Дастина уже в первом раунде. 23 января нынешнего года американец взял реванш за ту неудачу, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.