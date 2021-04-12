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КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 ЦСКА 0 П1 3.10 Х 3.90 П2 2.23
Англия - Премьер-лига 20:00 Вест Бромвич А 0 Саутгемптон 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.20
Португалия - Сегунда 20:00 Академику 0 Визела 0 П1 5.80 Х 4.00 П2 1.53
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 Пиза 0 П1 2.14 Х 3.00 П2 4.10
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Алмере Сити 0 Телстар 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 5.40
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 АЗ Алкмар-2 0 Дордрехт 0 П1 1.57 Х 4.40 П2 4.70
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Италия - Серия А 21:45 Беневенто 0 Сассуоло 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.38
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Севилья 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.10
Испания - Сегунда 22:00 Алькоркон 0 Кастельон 0 П1 2.03 Х 3.00 П2 4.50
Англия - Премьер-лига 22:15 Брайтон энд Хо 0 Эвертон 0 П1 2.33 Х 3.30 П2 3.30
12 апреля 16:35

Молодежный чемпионат России по ММА стартует 16 апреля

С 16 по 18 апреля в пермском городе Березники пройдет первенство России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юниоров (18-20 лет).

По итогам соревнований Союзом ММА России будет сформирована юниорская сборная России, которая будет защищать флаг страны на чемпионате Европы и мира 2021 года.

«Особенность этой возрастной категории в том, что юниоры уже работают практически по правилам взрослых с ударами руками в голову в стойке, коленями в корпус и добиванием с ударами в голову в партере. Их правила ближе к взрослым, соответственно и требуют больше внимания к работе над защитой», - отметил главный тренер сборных команд Союза ММА России Геннадий Капшай.

Юниоры уже прошли серьезную школу: их личные тренера - это специалисты экстра-класса, подготовили ребят и дали результат уровня победителей первенства России. А наша дальнейшая задача в сборной - доработать и подготовить эмоционально и физически ребят к самому старту, подвести в оптимальной форме и в оптимальном весе для участия в чемпионате Европы, а дальше к чемпионату мира для того, чтобы победить. С молодежной командой 18-20 лет работаю я, как главный тренер, главный врач сборной Розберг Елена Павловна, старшие тренеры молодежной сборной Николай Елесин и Сурен Балачинский. Но и к работе подключаются старшие тренеры взрослой сборной Шамиль Алибатыров и старший тренер Андрей Терентьев.

Мы работаем по нашей схеме подготовке, которая не дает сбоя на протяжении 8 лет. Главная установка перед молодежной сборной в этом году - победить на первенстве Европы и мира 2021 года. В этом году у нас достаточно сильные страны-конкуренты - сборные Бахрейна, Украины, Ирландии и некоторые страны Европы».

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