Молодежный чемпионат России по ММА стартует 16 апреля

По итогам соревнований Союзом ММА России будет сформирована юниорская сборная России, которая будет защищать флаг страны на чемпионате Европы и мира 2021 года.

«Особенность этой возрастной категории в том, что юниоры уже работают практически по правилам взрослых с ударами руками в голову в стойке, коленями в корпус и добиванием с ударами в голову в партере. Их правила ближе к взрослым, соответственно и требуют больше внимания к работе над защитой», - отметил главный тренер сборных команд Союза ММА России Геннадий Капшай.

Юниоры уже прошли серьезную школу: их личные тренера - это специалисты экстра-класса, подготовили ребят и дали результат уровня победителей первенства России. А наша дальнейшая задача в сборной - доработать и подготовить эмоционально и физически ребят к самому старту, подвести в оптимальной форме и в оптимальном весе для участия в чемпионате Европы, а дальше к чемпионату мира для того, чтобы победить. С молодежной командой 18-20 лет работаю я, как главный тренер, главный врач сборной Розберг Елена Павловна, старшие тренеры молодежной сборной Николай Елесин и Сурен Балачинский. Но и к работе подключаются старшие тренеры взрослой сборной Шамиль Алибатыров и старший тренер Андрей Терентьев.

Мы работаем по нашей схеме подготовке, которая не дает сбоя на протяжении 8 лет. Главная установка перед молодежной сборной в этом году - победить на первенстве Европы и мира 2021 года. В этом году у нас достаточно сильные страны-конкуренты - сборные Бахрейна, Украины, Ирландии и некоторые страны Европы».