Макгрегор ответил на обвинения Порье в отказе от благотворительности

Конор Макгрегор ответил на обвинения Дастина Порье в отказе от обещаний сделать пожертвования в благотворительный фонд американского бойца.

«Сделать пожертвование – это не то же самое, что дать в долг, – написал Макгрегор в своем твиттере. – Мы ждали планов по поводу использования этих денег, но так ничего и не получили. Так я поступаю со всеми своими пожертвованиями. Я всегда скрупулезно узнаю, куда именно уходят деньги. В противном случае деньги могут гулять где угодно. К сожалению, так бывает в случае с многими благотворительными фондами».

Напомним, что 10 июля ирландец и американец должны встретиться в октагоне уже в третий раз. 27 сентября 2014-го Макгрегор нокаутировал Порье уже в первом раунде. 23 января нынешнего года Дастин взял реванш за ту неудачу, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.