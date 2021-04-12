Макгрегор - Порье: Безмозглая деревенщина, наш бой отменяется

Об этом сам боец заявил на своей странице в твиттере после того, как американец обвинил его в том, что он не пожертвовал полмиллиона долларов в его благотворительный фонд.

«Ты просто безмозглая деревенщина, которая рвет себя на части. Полмиллиона без планов... Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10-го числа. Удачи с твоим контрактом, парень.

Моя команда делает все, чтобы каждое пожертвование дошло куда нужно. О моей щедрости всем известно. Ты заплатишь за попытку опозорить мое имя. Тебе конец», - говорится в сообщении Макгрегора.

Порье, в свою очередь, оставил комментарий: «Окей», приложив фото с победного для него боя между этими соперниками ранее.