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Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 73' Вест Бромвич А 3 Саутгемптон 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Кьево 2 Пиза 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 33' АЗ Алкмар-2 2 Дордрехт 0 П1 1.05 Х 13.0 П2 21.0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 32' МВВ Маастрихт 2 Рода 1 П1 4.50 Х 3.20 П2 1.85
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12 апреля 19:14
автор: Александр Шульгин

Макгрегор - Порье: Безмозглая деревенщина, наш бой отменяется

Бой Коннора Макгрегора с Дастином Порье, запланированный на 10 июля, отменен по инициативе ирландца.

Об этом сам боец заявил на своей странице в твиттере после того, как американец обвинил его в том, что он не пожертвовал полмиллиона долларов в его благотворительный фонд.

«Ты просто безмозглая деревенщина, которая рвет себя на части. Полмиллиона без планов... Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10-го числа. Удачи с твоим контрактом, парень.

Моя команда делает все, чтобы каждое пожертвование дошло куда нужно. О моей щедрости всем известно. Ты заплатишь за попытку опозорить мое имя. Тебе конец», - говорится в сообщении Макгрегора.

Порье, в свою очередь, оставил комментарий: «Окей», приложив фото с победного для него боя между этими соперниками ранее.

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