Менеджер Нурмагомедова - о возможном участии Хабиба в WWE: Он пойдет туда и разобьет Сине лицо

«Давайте будем честны, если кто-нибудь из этих мягкотелых фанатиков стероидов захочет устроить поединок с Хабибом, чтобы их побили по-настоящему, они знают, кому нужно позвонить. Он пойдет туда и разобьёт Джону Сине лицо. Нет проблем», — цитирует Али Абдель-Азиза «RT на русском» со ссылкой на TMZ.

Нурмагомедов официально объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, взял верх над представителем США Джастином Гэтжи. 32-летний спортсмен одержал 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.

WWE - американский промоушен, занимающийся проведением мероприятий рестлинга