Федор Емельяненко продолжает тренироваться и каждый день пробегает по 10 км

Федор Емельяненко продолжает работать над восстановлением спортивной формы и каждый день пробегает по 10 км.

Об этом в интервью ТАСС рассказал член команды российского бойца Вадим Немков:

«Федор набирает форму, он нас тренирует, плюс очень много бегает – по десятке каждый день. Федор мощный, скорость его рук поражает. Кажется, 44 года, но руки очень быстрые, даже мы иногда не успеваем за ним».

Напомним, что у Емельяненко-старшего действующий контракт с Bellator на два поединка. Предполагается, что Федор свой следующий бой проведет осенью.

На счету российского бойца 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Емельяненко одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, а еще один его бой был признан несостоявшимся.