Немков может перейти в тяжелую весовую категорию

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Bellator в полутяжелой весовой категории, Вадим Немков, может перейти в тяжелою весовую категорию.

«Да, все чаще и чаще себя представляю в тяжелом весе. В голове есть эти моменты. Все тяжелее становится гонять вес. Если переходить в тяжи, то тоже буду держать диету», - приводит слова спортсмена ТАСС.

Немков провел в смешанных единоборствах 14 боев, одержал в них 12 побед (9 нокаутом). Также россиянин является четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо.