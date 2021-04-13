Ян, Минаков и Сидельников посетят молодежный чемпионат России по ММА

Первый номер UFC в легчайшем весе Петр Ян приедет на молодежный чемпионат России (18-20 лет) по смешанным единоборствам.
Также турнир посетят экс-чемпион Bellator в тяжелом дивизионе Виталий Минаков и шестикратный чемпион мира Кирилл Сидельников, представляющий команду Fedor Team.
К слову, 15 апреля для местных спортсменов, представляющих различные бойцовские школы, Союз ММА России организует звездный мастер-класс Кирилла Сидельникова. Он пройдет в СШОР «Березники».
Боец Fedor Team продемонстрирует базовую технику в стойке и партере, расскажет о том, как реализоваться в ММА, поучаствует в фото и автограф сессии. Стать участником открытой тренировки может каждый представитель единоборств старше 10 лет. Для этого необходимо иметь при себе спортивную форму и боевую амуницию.