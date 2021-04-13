Дос Сантос и Оверим могут стать соперниками Федора Емельяненко

Бразилец Жуниор Дос Сантос и Алистар Оверим из Нидерландов могут стать следующими соперниками российского бойца Федора Емельяненко.

Такое мнение высказал член команды Емельяненко-старшего Вадим Немков в интервью ТАСС: «Это были бы крутые бои. Я бы хотел, чтобы Федор подрался с Дос Сантосом, объективно он попроще Оверима. Чтобы Федор почувствовал Дос Сантоса, прошел бой. Он давно не дрался все-таки, ну а потом побил бы Оверима».

28 сентября нынешнего года Федору Емельяненко исполнится 45 лет. У него действующий контракт c Bellator на проведение двух поединков.

37-летний Дос Сантос и 40-летний Оверим ранее расстались с UFC. Их контракты были расторгнуты.