Алджамейн Стерлинг: Ян не должен драться с О’Мэлли, я задолжал ему удар коленом

Алджамейн Стерлинг отреагировал на новость о том, что Шон О’Мэлли намерен провести поединок против Петра Яна.

«Нет! Он должен ждать! Я задолжал Яну удар коленом», – написал Стерлинг в инстаграме.

Ранее Алджамейн сообщил, что ему предстоит операция, восстановление после которой может растянуться на девять месяцев. По этой причине его реванш против Яна откладывается.

Напомним, что 6 марта Петр был дисквалифицирован за то, что ударил американца коленом, когда тот находился в лежачем положении. Россиянину присудили поражение, а Стерлинг стал новым обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем весе.