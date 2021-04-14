Валентина Шевченко: В бою с Андраде ты должен быть готов ко всему

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко выразила мнение о своей сопернице по турниру в США Джессике Андраде.

«У Джессики Андраде сильные удары, она постоянно идет вперед, а еще она все время хочет зайти на борьбу, чтобы сделать какой-то амплитудный бросок. Понятно, что этого надо всегда опасаться.

Плюс еще какие-то непредвиденные техники, которые она может выполнить спонтанно. Поэтому я считаю, что ты должен быть готов ко всему», приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Напомним, что бой Шевченко - Андраде на турнире UFC 261 пройдет в ночь с 24 на 25 апреля.

Бразильянка за карьеру в смешанных единоборствах провела 29 боев (21-8), а на счету киргизки 22 поединка (19-3).