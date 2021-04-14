Конор Макрегор: Я подписал контракт на бой с Порье сегодня утром

Конор Макгрегор прокомментировал о том, что UFC официально утвердил дату проведения его третьего поединка против Дастина Порье.

«Я подписал контракт на бой сегодня утром. Я порву этого урода 10 июля. Мак возвращается в город грехов! Фулл хаус!», – цитирует слова Макгрегора журналист Ариэль Хелвани в своем твиттере.

10 июля Порье и Макгрегор проведут уже третий своей поединок. 27 сентября 2014-го Конор нокаутировал Дастина уже в первом раунде. 23 января нынешнего года американец взял реванш за ту неудачу, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.