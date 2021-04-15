Константин Глухов: В Латвии большая ненависть к русским

Профессиональный латвийский кикбоксер и боец ММА Константин Глухов рассказал об ущемлении прав русского населения Латвии.

«Будет проще жить в Латвии, если ты уже облатышился, стал думать по европейски, – отметил Глухов в интервью для «Спорт-Экспреса». – Потому что там ненависть большая к русским. Они открытым текстом говорят: «Валите русские к себе в Россию». В Риге не считают нужным учить русский. Они изучают немецкий, французский и английский. Хотя Россия под боком. Все это политика

У латвийского боксера Майриса Бриедиса помощь бешеная: банки, сотовая связь, питание. И мне обидно, что ты много лет за страну отдаешь все, а у тебя нет никакой поддержки. Ребята, вы же смотрите, болеете. Почему бы не помочь? Да, я официально не писал о помощи и о том, что остался ни с чем. Меня кроме родителей и родственников с Латвией больше ничего не связывает. Друзей даже толком не осталось. Общаюсь только с одним, с двумя».

В настоящее время Глухов живет в украинском Харькове.