Дастин Порье: Я поторопился, выставив личные дела с Конором напоказ

Дастин Порье извинился за то, что начал публично выяснять отношения с Конором Макгрегором по поводу денег, которые ирландец не перевел в его благотворительный фонд.

«Я крайне увлечен благотворительностью, как вы знаете, – цитирует RT сообщение, которое опубликовал Порье в твиттере. – Я поторопился, выставив личные дела между Конором и моим фондом напоказ. Признаю ошибку. Мы живем, мы учимся. Делать добро – моя цель! Я чувствую, что привнес негативную энергию и личное мнение в то, над чем так усердно работаю. Я возьму это на себя и продолжу свою борьбу. У меня впереди новая цель, она грандиозна. Спасибо всем причастным и тем, кто поддерживает меня и разделяет мои взгляды».

Напомним, что публичное выяснение отношений в соцсетях по поводу денег и благотворительного фонда Порье привела к тому, что Макгрегор заявил, что третьего боя не будет.

Тем не менее, 14 апреля UFC официально подтвердила проведение поединка 10 июля.

Напомним, что 27 сентября 2014-го Макгрегор нокаутировал Порье уже в первом раунде. 23 января нынешнего года Дастин взял реванш за ту неудачу, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.