Артем Дамковский подерется с Районхом на ACA 122 в Минске

Яркий легковес-ударник, звезда белорусского ММА Артем Дамковский подерется против чеха Витезслава Райноха. В активе 37-летнего Дамковского, выступающего в ММА с 2006 года, 23 победы, 19 поражений, у 26-летнего Райноха - 9 побед, 3 поражения. Помогут ли родные стены и поддержка болельщиков проявить лучшие качества опытному белорусскому ударнику в бою с представителем чешской школы ММА?! Бой станет вторым главным событием на турнире ACA 122 в Минске. В главном бою ACA 122 чемпион ACA в тяжелом весе Тони Джонсон будет отстаивать титул против Дмитрия Побережца.