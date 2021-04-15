Французские власти закрыли уголовное дело против Макгрегора

TMZ сообщает, что французская прокуратура закрыла уголовное дело против бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора по причине отсутствия доказательств вины.

Напомним, что ирландского спортсмена обвиняли в сексуальных домогательствах к замужней женщине в одном из баров на острове Корсика.

Инцидент якобы произошел в сентябре 2020 года. Французская пресса утверждала, что Макгрегор, будучи пьяным, разделся догола перед женщиной, которая шла в туалет.

Сам ирландец все обвинения отрицал.

В активе 32-летнего Макгрегора 22 победы и пять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее ему принадлежали чемпионские титулы UFC в легком и полулегком весе.