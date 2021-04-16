Эдуард Вартанян: Немков выиграет у Дэвиса

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян считает, что Вадим Немков будет готов ко второму поединку с Филом Дэвисом.

«Думаю, Немков выиграет у Дэвиса. Их первый бой показал недочеты Вадима, но он может учиться. А Фил делает одно и то же на протяжении лет пяти. То есть Немков будет готов к тому, что ему предложит Дэвис. Хотя, возможно, будет тяжелое, но единогласное решение судей» - приводит слова Вартаняна «Чемпионат».

Напомним, что первый бой Немкова и Дэвиса прошел в ноябре 2018 года. Тогда россиянин одержал победу раздельным решением судей.

Bellator 257 начнется 17 апреля в 01:00 мск, бой россиянина и американца будет главным событием турнира.