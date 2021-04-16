Эдуард Вартанян: Немков выиграет у Дэвиса

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Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.53 Х 4.20 П2 5.50
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.22
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.15 Х 3.40 П2 3.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 2.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.10
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.85 Х 3.70 П2 2.20
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.16
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.65
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.70 Х 4.00 П2 1.63
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.40 Х 5.10 П2 7.90
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.47 Х 4.40 П2 6.90
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.64 Х 4.10 П2 5.50
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 2.16
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.23 П2 4.40
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.70 Х 2.80 П2 2.90
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.00
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.65
16 апреля 11:38
автор: Максим Скороходов

Эдуард Вартанян: Немков выиграет у Дэвиса

Бой пройдет в американском Анкасвилле в рамках турнира Bellator 257.

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян считает, что Вадим Немков будет готов ко второму поединку с Филом Дэвисом.

«Думаю, Немков выиграет у Дэвиса. Их первый бой показал недочеты Вадима, но он может учиться. А Фил делает одно и то же на протяжении лет пяти. То есть Немков будет готов к тому, что ему предложит Дэвис. Хотя, возможно, будет тяжелое, но единогласное решение судей» - приводит слова Вартаняна «Чемпионат».

Напомним, что первый бой Немкова и Дэвиса прошел в ноябре 2018 года. Тогда россиянин одержал победу раздельным решением судей.

Bellator 257 начнется 17 апреля в 01:00 мск, бой россиянина и американца будет главным событием турнира.

источник: Чемпионат.com
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