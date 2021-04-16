Стерлинг перенес операцию, из-за который был отложен поединок с Яном

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг сообщил о том, что он успешно перенес операцию по замене межпозвоночного диска в шейном отделе.

Ранее появлялась информация, что восстановление 31-летнего американца может растянуться на девять месяцев. По этой причине его реванш против россиянина Петра Яна откладывается.

– Огромное спасибо доктору Роберту Уоткинсу за восстановление моей шеи с заменой диска между шестым и седьмым позвонками. Большая часть сил вернулась немедленно, и больше нет ни онемения, ни боли! – цитирует Стерлинга RT, ссылающегося на страницу спортсмена в Instagram.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 марта Ян был дисквалифицирован за то, что ударил Стерлинга коленом, когда тот находился в лежачем положении. Россиянину присудили поражение, а американец стал новым обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем весе.