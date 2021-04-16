Бикрев – о рэпере Джигане: Не верю, что Денис сможет что-то показать в бое с Емельяненко-младшим

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрев оценил шансы на победу рэп-исполнителя Джигана в возможном поединке против Емельяненко.

—Не верю, что Денис сумеет что-то продемонстрировать. Безусловно, окружение его поддерживает. В 18 лет человек закончил драться и ушел на эстраду, а спустя почти 20 лет вспомнил, что является мастером спорта Украины по кикбоксингу, — приводит слова Бикрева RT.

Отметим, что Емельяненко провел на профессиональном ринге 37 боев, в 28-и из которых одержал победу, восемь раз проиграл и один поединок завершился вничью.