Представитель МВД Дагестана Гариева: Антигулов был инициатором массовой драки

Начальник Отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева прокомментировала задержание бойца смешанных единоборств Гаджимурада Антигулова.

— Дело было возбуждено из-за инцидента на свадьбе в декабре минувшего года. Была массовая драка, инициатором которого был он. По тому факту было возбуждено дело, в рамках которого по судебному решению был произведен обыск. При обыске у него нашли два пистолета. Он пояснил, что нашел это оружие во время утренней пробежки и не успел сдать в полицию, — передает слова Гариевой «СЭ».

Антигулов провел 28 боев в ММА, в 20 из которых одержал победу, а в восьми поединках оказался слабее оппонентов.