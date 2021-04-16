Представитель МВД Дагестана Гариева: Антигулов был инициатором массовой драки

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.65 Х 4.00 П2 4.60
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.22
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.30 Х 3.30 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.20 Х 4.00 П2 1.94
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.85 Х 3.80 П2 2.17
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 7.70 Х 2.60 П2 1.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.55 Х 3.50 П2 2.50
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.80 Х 4.30 П2 1.58
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.40 Х 5.10 П2 7.90
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.10
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.55 Х 4.20 П2 6.50
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.10
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.23 П2 4.40
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.60
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.37
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.65
16 апреля 16:27
автор: Артем Спиридонов

Представитель МВД Дагестана Гариева: Антигулов был инициатором массовой драки

Экс-боец UFC Гаджимурад Антигулов в декабре 2020 года избил на свадьбе человека, а сегодня был задержан за незаконное хранение оружия.

Начальник Отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева прокомментировала задержание бойца смешанных единоборств Гаджимурада Антигулова.

— Дело было возбуждено из-за инцидента на свадьбе в декабре минувшего года. Была массовая драка, инициатором которого был он. По тому факту было возбуждено дело, в рамках которого по судебному решению был произведен обыск. При обыске у него нашли два пистолета. Он пояснил, что нашел это оружие во время утренней пробежки и не успел сдать в полицию, — передает слова Гариевой «СЭ».

Антигулов провел 28 боев в ММА, в 20 из которых одержал победу, а в восьми поединках оказался слабее оппонентов.

источник: «Спорт-Экспресс»
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