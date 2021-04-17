Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, победив Дэвиса

На турнире Bellator 257 в американском Анкасвилле (штат Коннектут) россиянин Вадим Немков одержал победу над американцем Филом Дэвисом в рамках четвертьфинала Гран-при.

Бойцы провели в октагоне пять раундов. Все судьи присудили победу Немкову со счетом 48-47. 28-летний россиянин таким образом защитил чемпионский титул в полутяжелом весе, который он завоевал в августе прошлого года.

В полуфинале Гран-при Bellator Немков сразится с победителем боя Йоэля Ромеро (Куба) и Энтони Джонсона (США). Их поединок состоится 7 мая.

В активе Вадима теперь 11 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. 36-летний Дэвис одержал 22 победы при шести поражениях, а один из боев был признан несостоявшимся.