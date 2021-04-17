Вадим Немков: Знал, что придется пройти все пять раундов, ведь Дэвиса очень сложно нокаутировать

Вадим Немков прокомментировал победу над американцем Филом Дэвисом на турнире Bellator 257 в США.

«Особо ничего не менял, – отметил Немков в интервью для организаторов соревнований после боя. – Задача была работать в стойке, перебивать его и защищаться от борьбы. Все получилось, боем доволен. Ошибки были, но будем над ними работать.

Готовился к этому поединку, знал, что он продлится всю дистанцию. Дэвиса очень сложно нокаутировать. Я старался распределить силы на весь бой».

По итогам пяти раундов все трое судей присудили Немкову победу 48-47.

Вадим вышел в полуфинал Гран-при Bellator. Его следующим соперником станет победитель поединка кубинца Йоэля Ромеро и американца Энтони Джонсона, которые сразятся 7 мая.