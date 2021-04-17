Вадим Немков: Знал, что придется пройти все пять раундов, ведь Дэвиса очень сложно нокаутировать

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Португалия - Сегунда 13:00 Фейренсе 0 Варзим 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Франция - Лига 1 13:45 Анже 0 Ренн 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.06
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Химки 0 П1 2.10 Х 3.40 П2 3.80
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Санкт-Паули 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 5.60
Англия - Первая лига 14:30 Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.47
Англия - Первая лига 14:30 Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 14:30 Лутон Таун 0 Уотфорд 0 П1 4.70 Х 3.70 П2 1.80
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Бристоль Сити 0 П1 2.05 Х 3.40 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 6.30
Англия - Премьер-лига 14:30 Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Англия - Первая лига 14:30 Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.02 Х 3.60 П2 3.60
Англия - Первая лига 14:30 Рочдейл 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Первая лига 14:30 Блэкпул 0 Сандерленд 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.75
Англия - Первая лига 14:30 Милтон-Кинс До 0 Портсмут 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.34
Англия - Чемпионшип 14:30 Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.54 Х 4.10 П2 7.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.08 Х 3.30 П2 4.00
Англия - Первая лига 14:30 Халл Сити 0 Флитвуд Таун 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.60
Англия - Первая лига 14:30 Уиган Атлетик 0 Кру Александра 0 П1 2.50 Х 3.50 П2 2.75
Англия - Первая лига 14:30 Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 0 П1 2.28 Х 3.20 П2 3.30
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Козенца 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Лечче 0 П1 4.10 Х 3.00 П2 2.13
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Венеция 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.38
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Реджана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Кремонезе 0 П1 2.32 Х 2.90 П2 3.70
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Брешия 0 П1 1.72 Х 3.40 П2 5.80
Испания - Сегунда 15:00 Луго 0 Алькоркон 0 П1 2.85 Х 2.85 П2 2.90
Италия - Серия А 16:00 Кротоне 0 Удинезе 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
17 апреля 08:15
автор: Виктор Шарафудинов

Вадим Немков: Знал, что придется пройти все пять раундов, ведь Дэвиса очень сложно нокаутировать

Россиянин провел первую защиту чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Вадим Немков прокомментировал победу над американцем Филом Дэвисом на турнире Bellator 257 в США.

«Особо ничего не менял, – отметил Немков в интервью для организаторов соревнований после боя. – Задача была работать в стойке, перебивать его и защищаться от борьбы. Все получилось, боем доволен. Ошибки были, но будем над ними работать.

Готовился к этому поединку, знал, что он продлится всю дистанцию. Дэвиса очень сложно нокаутировать. Я старался распределить силы на весь бой».

По итогам пяти раундов все трое судей присудили Немкову победу 48-47.

Вадим вышел в полуфинал Гран-при Bellator. Его следующим соперником станет победитель поединка кубинца Йоэля Ромеро и американца Энтони Джонсона, которые сразятся 7 мая.

источник: Bellator
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