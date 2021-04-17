Глава Bellator: Два последних боя в карьере Федора Емельяненко не должны проходить без зрителей

Генеральный директор Bellator MMA Скотт Кокер сообщил, что Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру после проведения двух поединков, оставшихся ему по контракту с организацией.

«У него осталось два боя, это его завершающий карьеру тур, – отметил Кокер в интервью для MMAFightingonSBN. – Мы ждем, когда зрители вернутся на трибуны. Думаю, что последние бои Федора не должны проходить без зрителей, должны быть болельщики, чтобы они могли отдать должное этому легендарному бойцу».

Емельяненко-старший не выходил в октагон с 29 декабря 2019 года, когда в первом раунде отправил в нокаут американца Куинтона Джонсона в японской Сайтаме.

В профессиональных смешанных единоборствах Федор одержал 39 побед, потерпев шесть поражений, а один из его боев был признан не состоявшимся.