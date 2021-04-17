Вадим Немков: Серьезных травм не получил, буду готов драться в июле или августе

Вадим Немков после победы над американцем Филом Дэвесом заявил о том, что он не получил серьезных повреждений и будет летом готов провести свой следующий поединок в полуфинале Гран-при Bellator.

«Самочувствие отличное, серьезных травм не получил, – цитирует пресс-конференцию Немкова «РИА Новости». – В ближайшее время буду продолжать подготовку к следующему этапу Гран-при

Если честно, не могу сказать, кто выиграет в бою Ромеро – Джонсон. Оба спортсмена универсальны и непредсказуемы: могут и побороться, и нокаутировать. Для меня разницы нет. Я чемпион и готов драться с любым соперником. В июле-августе я буду готов».

Немков победил Дэвиса единогласным решением судей после пяти раундов, защитив титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Поединок Йоэль Ромеро (Куба) – Энтони Джонсон (США) состоится 7 мая. Победитель встретится в полуфинале Гран-при с российский бойцом.