Орловский победил Шермана единогласным решением судей на турнире UFC Vegas 24

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский одержал свою 20-ю победу в рамках выступлений в UFC.

На турнире UFC Vegas 24 42-летний спортсмен выиграл в поединке с представителем США Чейзом Шерманом – судьи присудили победу Андрею единогласным решением судей со счетом 29-28, 29-28, 29-28.

В своей карьере Орловский принял участие в 53 боях, в которых одержал 31 победу и потерпел 20 поражений. Два поединка были признаны несостоявшимися. 31-летний Шерман проиграл свой седьмой бой из 22.