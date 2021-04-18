Уиттакер хочет провести бой-реванш с Адесаньей

Австралийский боец смешанных единоборств Роберт Уиттакер пожелал провести новый поединок с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

Напомним, что в ночь на 18 апреля 30-летний спортсмен одержал победу над американцем Кевином Гастелумом в рамках турнира UFC Vegas 24 – судьи единогласно отдали победу австралийцу.

– Думаю, что пришло время нашим путям с Исраэлем вновь пересечься и, возможно, мы даже распродадим стадионы, это откроет границы Австралии в сентябре. Я считаю, что у меня есть пара трюков, которые он еще не видел. Я дам ему хороший бой, – сказал Уиттакер после сегодняшней победы.

Напомним, что в октябре 2019 года Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC в легкой весовой категории. Всего на счету 31-летнего нигерийца 20 побед и одно поражение.

Что касается Уиттакера, то австралиец выиграл 23 своих поединка из 28 возможных по правилам ММА.