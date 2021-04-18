Уиттакер хочет провести бой-реванш с Адесаньей

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Россия - Премьер-Лига 12:00 Урал 0 Рубин 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.28 Х 6.30 П2 10.5
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.70
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 23.0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.95 Х 3.60 П2 3.90
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.94
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.20
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.81 Х 3.60 П2 4.80
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.35 Х 3.60 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.38 Х 5.10 П2 8.70
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.14
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.70 Х 3.20 П2 2.20
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Италия - Серия А 18:00 Триест 0 Виктория Либер 0
18 апреля 09:51
автор: Владислав Корегин

Уиттакер хочет провести бой-реванш с Адесаньей

Первый поединок между бойцами прошел в октябре 2019 года.

Австралийский боец смешанных единоборств Роберт Уиттакер пожелал провести новый поединок с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

Напомним, что в ночь на 18 апреля 30-летний спортсмен одержал победу над американцем Кевином Гастелумом в рамках турнира UFC Vegas 24 – судьи единогласно отдали победу австралийцу.

– Думаю, что пришло время нашим путям с Исраэлем вновь пересечься и, возможно, мы даже распродадим стадионы, это откроет границы Австралии в сентябре. Я считаю, что у меня есть пара трюков, которые он еще не видел. Я дам ему хороший бой, – сказал Уиттакер после сегодняшней победы.

Напомним, что в октябре 2019 года Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC в легкой весовой категории. Всего на счету 31-летнего нигерийца 20 побед и одно поражение.

Что касается Уиттакера, то австралиец выиграл 23 своих поединка из 28 возможных по правилам ММА.

источник: «Советский спорт»
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