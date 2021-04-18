Федор Емельяненко прокомментировал победу Немкова над Дэвисом

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко дал комментарий после победы своего подопечного Вадима Немкова над американцем Филом Дэвисом на турнире в Анкасвилле.

«Поздравляю Вадима с победой! Желаю успеха в следующем раунде и победы в Гран-при!», - написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

Россиянин победил своего соперника единогласным решением судей и вышел в полуфинал Гран-при.

28-летний Немков в смешанных единоборствах одержал 11 побед и потерпел два поражения. На счету 34-летнего Дэвиса - 22 победы, шесть поражений и один бой признан несостоявшимся.