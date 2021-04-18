Федор Емельяненко осенью проведет бой в России

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал, что Bellator осенью этого года планирует провести турнир в России.

«Да, мы поговорили со Скоттом Кокером, президентом Bellator. У организации есть планы провести соревнования в России. Планируется турнир со зрителями», - приводит слова россиянина ТАСС.

Последний свой поединок в Bellator боец провел в декабре 2019 года, одолев американца Куинтона Джексона на турнире в Японии.

Емельяненко в смешанном стиле одержал 39 побед, потерпел шесть поражений и один бой был признан несостоявшимся.