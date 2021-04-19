Федор Емельяненко: Если Немков проведет хорошую подготовку, ему не будет равных в Гран-при Bellator

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко оценил шансы своего подопечного Вадима Немкова в Гран-при Bellator.

Напомним, что в ночь на 17 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут) россиянин одержал победу над американцем Филом Дэвисом в рамках четвертьфинала соревнований – судьи единогласно отдал победу 28-летнему спортсмену.

– Вадим был готов, он просто собрался в пятом раунде. У него «бензин» не кончается, он хорошо подготовился к этому бою. Были нюансы, которые я раскрывать не буду. Вадим очень серьезно прибавил, ему еще есть, над чем работать. Если он хорошо подготовиться и будет работать, как он способен, ему равных нет в этом Гран-при, – цитирует Емельяненко ТАСС.

В своей карьере Немков одержал 11 побед и потерпел два поражения. Напомним, что победитель Гран-при Bellator получит один миллион долларов.