Федор Емельяненко: У меня еще два боя по контракту с Bellator, а там посмотрим

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал о своих ближайших планах в карьере.

Отметим, что в последний раз 44-летний спортсмен выходил в октагон в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.

– Да, у меня два боя по контракту с Bellator. А там посмотрим, – приводит слова Емельяненко ТАСС.

В своей карьере Федор провел 46 поединков, в которых одержал 39 побед (15 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.

Ранее генеральный директор Bellator Скотт Кокер сообщил, что Емельяненко завершит свою спортивную карьеру после проведения двух поединков, оставшихся ему по контракту с организацией.