«Уровень ММА в России очень вырос». Петр Ян посетил чемпионат страны среди юниоров

Первый номер UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился эмоциями от чемпионата России по смешанным единоборствам среди юниоров.

В частности, он отметил прогресс отечественных спортсменов и заявил, что это связано с глобализацией ММА.

«Сегодня были хорошие поединки. Очень зрелищно, показательно, виден уровень спортсменов. Помню свои старты в 2013 году на таких турнирах. Очень выросло мастерство ребят с приходом глобализации смешанных единоборств в России. В каждом регионе открываются федерации и залы. Все больше и больше людей занимается этим спортом», – отметил Петр Ян.

Также боец похвалил руководство ММА России за организацию чемпионата страны в условиях пандемии коронавируса.

«Очень интересно и приятно. Я сам выступал без зрителей в Америке и Абу-Даби. Была не та атмосфера, сейчас все возвращается. Здесь в Березниках молодежь может себя проявить. Вообще все начинается с любительских турниров, с любительской карьеры. Союз ММА России дает возможность ребятам найти себя и свой путь в спорте. Кто-то реализуется, кто-то не реализуется. Считаю, что ты не можешь сразу стать чемпионом, но спорт – хорошая школа жизни, дисциплина, круг общения, здравые мысли. Для парня и для мужчины очень важно – знать где ты и зачем ты!», – добавил боец.