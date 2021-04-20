Если Усман останется чемпионом UFC после боя с Масвидалем, то в дальнейшем встретится с Ковингтоном

Президент UFC Дана Уайт рассказал, с кем будет драться чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман, если одержит победу над Хорхе Масвидалем на UFC 261.

«Если Усман победит, его следующим соперником станет Ковингтон», - цитирует Уайта обозреватель Джед Гудман на своей странице в твиттере.

Колби Ковингтон уже сражался с Усманом в октагоне в декабре 2019 года, когда последний провел первую защиту своего титула, нокаутировав американца в пятом раунде.

UFC 261, главным событием которого будет бой между Усманом и Масвидалем, пройдет в ночь с 24 на 25 апреля по московскому времени.