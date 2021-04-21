Джонсон - о Минакове: Виталий лучший боец из России, с кем мне приходилось драться

Чемпион ACA в тяжелом весе Тони Джонсон поделился мнением о российском бойце Виталее Минакове.

«Я считаю Минакова лучшим этом из этого списка. Он очень силен. Да, он победил меня, и мне хотелось бы встретиться с ним снова. Он финишировал меня. Поэтому было бы хорошо вернуть должок», - приводит слова американца «СЭ».

В следующем бою Джонсон сразится с 35-летним украинцем Дмитрием Побережецом, поединок состоится 23 апреля в Минске.

Американец за карьеру в смешанных единоборствах провел 20 боев (14 побед, пять поражений, одна ничья), Побережец участвовал в 32-х поединках (26-5-1).

На счету Минакова 23 схватки (22-1).