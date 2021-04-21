Чимаев уверен, что может победить Блаховича и Адесанью

Шведский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев заявил, что ему не важно, с кем выходить в октагон, и что он готов выступать в нескольких дивизионах UFC.

«Неважно, кто станет моим оппонентом. Меня ждут два дивизиона — полусредний и средний. Если надо, то и полутяжелый вес. Я могу побить Блаховича и Адесанью. Блахович победил Адесанью за счет борьбы, хотя никогда не был борцом. Я знаю, кто я, на что я способен. Мне необходимо только это продемонстрировать», - сказал Чимаев в интервью ESPN.

Чимаев провел в смешанных единоборствах девять поединков, и во всех одержал победу (пять нокаутом). Ян Блахович является чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории, из 36 боев в смешанных единоборствах он выиграл 28 (8 нокаутом). Исраэль Адесанья - чемпион UFC в среднем весе, обладающий статистикой 20 побед (15 нокаутом) в 21 бое в ММА.