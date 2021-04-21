Сменился главный поединок ACA 123

Absolute Championship Akhmat (АСА) сменил главный поединок турнира АСА 123.
«Пятираундовый поединок в полусреднем весе между российским бойцом Андреем Кошкиным и украинцем Александром Бутенко станет мейн-ивентом московского турнира ACA123, который пройдет 28 мая на «ЦСКА Арена», - сообщает пресс-служба промоушена.
До этого главным боем эвента было противостояние Георгия Кичигина, представляющего Казахстан, и бразильца Элиаса Сильверио.
Добавим, что Кошкин одержал 19 побед (девять нокаутом) в 26 боях в смешанных единоборствах. На счету Бутенко 48 побед (шесть нокаутом) в 67 боях.
источник: ACA