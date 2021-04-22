Тони Джонсон перевесил Побережца перед чемпионским боем на турнире ACA 122

Чемпион ACA в тяжелом весе Тони Джонсон почти на шесть килограммов перевесил претендента на титул из Украины Дмитрия Побережца.

Это случилось на официальной процедуре взвешивания перед турниром ACA 122. Весы под Джонсоном показали 120,25 кг, а под украинцем - 114,3 кг.

Напомним, бой Джонсон - Побережец пройдет 23 апреля в Минске, а на кону противостояния будет стоять пояс чемпиона в престижнейшем тяжелом дивизионе ACA.

Добавим, что Джонсон завоевал титул чемпиона в ноябре 2020 года на турнире ACA 114, нокаутировав Даниэля Омельянчука. Дмитрий Побережец, который не проигрывал в последних 16-ти поединках, вернулся в клетку после почти четырёхлетнего перерыва и нокаутировал Адама Палаша и Руслана Магомедова.