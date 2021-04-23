Бойцы из 14 стран выступят на турнире ACA 122

23 апреля в Минске пройдет турнир ACA 122, в котором примут участие спортсмены из 14 стран мира.
«Сегодняшний турнир – рекордный с начала пандемии по количеству иностранных участников. В клетку выйдут бойцы из 13 стран. Наша задача – дать работу иностранным бойцам лиги. Поэтому мы выбрали Минск, где для большинства спортсменов из разных стран безвизовый въезд и стабильная эпидемиологическая обстановка» – отметил президент ACA Алексей Яценко.
Полный кард ACA 122:
Тони Джонсон (США) – Дмитрий Побережец (Украина)
Артем Дамковский (Беларусь) – Витезслав Райнох (Чехия)
Рауль Тутараули (Грузия) – Аурел Пиртеа (Румыния)
Дэниэл Джеймс (США) – Даниэль Омельянчук (Польша)
Петр Штрус (Польша) – Рафал Харатык (Польша)
Владислав Янковский (Беларусь) – Маизяр Эльхамивармезани (Иран)
Томас Пакутинскас (Литва) – Михал Мартинек (Чехия)
Леван Макашвили (Грузия) – Элисмар Лима да Силва (Бразилия)
Александр Ковалев (Беларусь) – Маркус Ритохонка (Финляндия)
Крис Ханикатт (США) – Азамат Бекоев (Россия)
Карол Селински (Польша) – Дмитрий Микуца (Украина)
Дмитрий Парубченко (Украина) – Тихомир Благовестов (Болгария)
Микаэль Силанлдер (Финляндия) – Бидзина Гавашелишвили (Грузия)
Карлос Эдуардо (Бразилия) – Горан Рельич (Хорватия).