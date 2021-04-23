Макгрегор купил паб, где ударил пожилого мужчину

Бывший чемпион UFC в двух весовых категория Конор Макгрегор стал владельцем паба «Мраморная арка», расположенного в Дублине. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, это уже вторая покупка подобной недвижимости, которую провел 32-летний боец. В 2019 году он потратил около 1,7 млн фунтов стерлингов на приобретение паба «Black Forge».

Примечательно, что в пабе «Мраморная арка» состоялся скандал с участием Макгрегора. Он ударил пожилого мужчину за отказ попробовать его виски.