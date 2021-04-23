Российский боец смешанных единоборства Алексей Кунченко не примет участие в PFL2.

«Мы не успели сделать визу в США. Консульство до сих пор не назначило дату, хотя весь пакет документов уже у них. К сожалению, мы продолжаем ждать. Такой вариант был возможен, пандемия продолжает вмешиваться в нашу жизнь», - приводит слова спортсмена Tele-sport.

Кунченко провел 23 боя в смешанных единоборствах, одержав в них 20 побед (13 нокаутом).

Отметим, что PFL 2 пройдет в ночь с 29 на 30 апреля по московскому времени в Атлантик-Сити, россиянин на нем должен был биться с бразильцем Глейсоном Тибау.