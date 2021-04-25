Шевченко нокаутировала Андраде во втором раунде на турнире UFC 261

Боец смешанных единоборств Валентина Шевченко одержала победу над Джессикой Андраде в рамках турнира UFC 261, который проходит в Джексонвилле (США) в ночь на 25 апреля.

Отметим, что 33-летняя представительница Киргизии отправила свою соперницу в нокаут во втором раунде. Таким образом, она в пятый раз кряду смогла успешно защитить титул промоушена в наилегчайшем весе.

В своей карьере Шевченко одержал 21 победу и потерпела три поражения. У 29-летней бразильянки девять проигрышей и 21 победа.