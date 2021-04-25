Намаюнас вернула себе титул UFC в минимальном весе, нокаутировав Жанг в первом раунде

В со-главном поединке вечера американка Роуз Намаюнас победила у представительницы Китая Вейли Жанг в рамках титульного боя в минимальном весе.

Поединок был остановлен в первом раунде – 28-летняя спортсменка отправила свою соперницу в нокаут. Отметим, что Намаюнас смогла вернуть свой титул спустя два года – в мае 2019-го она уступила пояс бразильянке Джессике Андраде.

В своей карьере в ММА американка провела 17 боев, в которых победила 13 раз. На счету 30-летней Жанг 21 победа и два поражения.