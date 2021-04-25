Усман в четвертый раз защитил титул UFC в полусреднем весе, отправив Масвидаля в нокаут

Нигерийский боец ММА Камару Усман в главном поединке турнира UFC 261 встретился с американцем Хорхе Масвидалем.
На кону стоял титул промоушена в полусреднем весе. Ивент проходил в Джексонвилле (США).
Бой завершился во втором раунде – Усман отправил Масвидаля в нокаут. Таким образом, уроженец Бенина в четвертый раз кряду смог защитить свой пояс.
Отметим, что в июле прошлого года нигериец одержал победу над Масвидалем единогласным решением на турнире UFC 251.
В своей карьере Усман потерпел лишь одно поражение в 20 поединках. На счету 36-летнего американца 35 побед и 15 поражений.