Намаюнас и Усман получат бонусы за свои выступления на турнире UFC 261

Пресс-служба UFC сообщила о том, кто из бойцов стал обладателем денежных бонусов по итогам турнира UFC 261, который прошел в ночь на 25 апреля в Джексонвилле (США).

По информации источника, по 50 тысяч долларов получат Камару Усман и Роуз Намаюнас.

Напомним, что нигерийский боец успешно защитил свой титул в полусреднем весе, нокаутировав во втором раунде представителя США Хорхе Масвидаля.

Что касается Намаюнас, то 28-летняя американка одержал победу над Вейли Жанг из Китая, отправив свою соперницу в нокаут в первом раунде. Тем самым, она смогла вернуть титул в минимальной весовой категории спустя два года.

Также стало известно, что поединок между китайцем Цилэном Аожи и Джеффри Молиной из США стал лучшим боем вечера. Американец победил единогласным решением судей.