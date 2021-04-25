Валентина Шевченко – о бое с Андраде: У меня был один план – выйти в октагон и уничтожить соперницу

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко оценила свою победу над бразильянкой Джессикой Андраде на турнире UFC 261.

Отметим, что 33-летняя представительница Киргизии отправила свою соперницу в нокаут во втором раунде. Тем самым, она в пятый раз кряду смогла успешно защитить титул промоушена.

– Мой план на бой был следующим: выйти этот в октагон и уничтожить оппонентку. Я поняла, что поединок близок к завершению после того, как у соперницы появилась кровь после моего удара локтем. Судья говорил Джессике защищаться, и я убедилась в том, что необходимо бить еще жестче для завершения поединка. Мои оппонентки пытаются найти какие-то слабые места. Лучше не тратьте время впустую – у меня их нет, – сказала Шевченко после боя.

В своей карьере в ММА Шевченко одержала 21 победу и потерпела три поражения.