Масвидаль – после поражения от Усмана: Хочу попросить прощения у своих фанатов

36-летний боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль прокомментировал свое поражение на прошедшем турнире.

— Меня никогда так не вырубали за 50 поединков в профи. В зале была моя семья, друзья, знакомые. Я был слишком уверен после нашего первого боя и до этого момента я не чувствовал его ударов. Я готовился бороться всю дистанцию, но не ожидал такого развития событий. Усман меня удивил, поздравляю его с заслуженной победой и храни его Господь, — передает слова американца allboxing.ru.

Для Масвидаля поражение стало 15-м в карьере за 50 проведенных поединков.