Дана Уайт: Я не думаю, что есть смысл проводить третий бой Шевченко с Нуньес

Президент UFC Дана Уайт оценил возможность проведения третьего боя между представительницей Киргизии Валентиной Шевченко и бразильянкой Амандой Нуньес.

— Третий бой Валентины с Нуньес? Они должны развивать собственное наследие. Люди могут говорить что угодно, но всегда будут претенденты. Они уже встречались два раза. Если они обе подойдут ко мне и скажут, что хотят этого — я устрою им поединок. Но пока я думаю, что этот бой не имеет смысла, — передает слова Уайта metaratings.ru.

Напомним, что спортсменки дважды встречались на ринге и оба раза победа оставалась за Нуньес.